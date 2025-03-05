Лукашенко считает первоочередным делом остановку конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным остановить конфликт на Украине, а не концентрироваться на том, кто в нем виноват.

"Это сегодня главное (остановить конфликт - прим. ТАСС), а не поиск виновных. Ну, давайте будем искать виновных еще два года, пока еще миллион человек с обеих сторон не погибнет. Это нам надо? Нет. Надо остановить конфликт", - цитирует агентство БелТА слова Лукашенко, которые он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.