Действующий украинский лидер Владимир Зеленский проиграет выборы президента, у него маленький рейтинг. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Марио Науфалу, запись беседы опубликована на странице блогера в социальной сети X.

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«У Зеленского никогда не было четырех процентов, у него 14-17 процентов сейчас, не 57, как он говорит. (.....) Это его рейтинг, он проиграет эти выборы», — предрек Лукашенко.

Ранее Зеленский заявил, что сместить его будет непросто, и допустил свое участие в выборах главы государства.