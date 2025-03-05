Лукашенко высказался о планах Путина по ядерному оружию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не собирался использовать ядерное оружие на УкраинеЛукашенко заявил, что Путин не собирался использовать ядерное оружие на Украине. Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое было опубликовано на странице последнего в социальной сети X.

По словам Лукашеко, российский лидер не считает использование такой крайней меры необходимым.

18 ноября 2024 года президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В соответствии с документом, «агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».

Лукашенко назвал причину, по которой началась СВО

Подчеркивается, что в полном объеме касается ситуации, возникшей при решении США (и их союзников) на боевое применение тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности по объектам в глубине России.

19 ноября Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

Ранее Шойгу призвал западных политиков «не придумывать лишнего» по ядерной доктрине России.