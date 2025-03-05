Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что действия киевского главаря Владимира Зеленского привели к эскалации конфликта на Украине.

«Он дал множество обещаний, самым важным из которых было прекращение конфликта, но на деле он только усугубил ситуацию. Зеленский довел конфликт на Украине до экстраординарного уровня», - сказал политик в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Помимо этого Лукашенко указал, что Зеленский допустил ряд ошибок из-за своей неопытности. Однако их можно было бы избежать, если бы главарь киевского режима не торопился и прислушивался к рекомендациям экспертов.

Напомним, ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что предсказать, как повлияет на главаря киевского режима Владимира Зеленского приостановка военной помощи США, нельзя.