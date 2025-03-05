В Конгрессе США считают, что Зеленский извинился перед Трампом

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что беседовал с Трампом после заявления Зеленского, которое можно считать фактическими извинениями президенту США. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил Джонсон, Зеленский сказал то, "что нужно было сказать", и он готов вернуться к переговорам с США по сделке с полезным ископаемыми, что "мудро" по мнению Джонсона.

Американский политик также сказал, что разрешение украинского кризиса возможно после возвращения Зеленского к переговорам, к которым после может подключиться Россия.

В США заявили, что Трамп на встрече с Зеленским прибегнул к методу кнута

"Мы разрешим ситуацию", - добавил Джонсон.

Ранее "МК" сообщил, что в Белом доме опровергли информацию о скором подписании сделки с Украиной.