В ООН приняли российскую резолюцию по 80-й годовщине Второй мировой

Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции, посвященной восьмидесятой годовщине окончания Второй мировой войны. Документ был одобрен консенсусом.

«Документ был принят консенсусом. К резолюции в качестве соавторов перед голосованием присоединились в числе прочих Алжир, Малайзия, Венесуэла, ЮАР, Вьетнам, Конго, Кения и Ирак», — передает корреспондент ТАСС.

Резолюция, представленная совместно с другими странами нацелена на ежегодное торжественное празднование 8 и 9 мая. Она призывает «всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать» эти даты как дань памяти всем жертвам войны.

Кроме того, резолюция содержит предложения о проведении торжественных заседаний Генассамблеи в честь жертв Второй мировой войны каждые пять лет, начиная с 2025 года. Эти мероприятия станут напоминанием о необходимости помнить исторические уроки и отдавать должное всем, кто пострадал во время войны.