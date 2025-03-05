Белый дом проводит тайные переговоры с ХАМАС

Администрация президента США Дональда Трампа ведет непубличные прямые переговоры с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что от США переговоры ведет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер. Встречи между ним и представителями ХАМАС проводились в Дохе в последние недели.

«Администрация Трампа ведет прямые переговоры с ХАМАС об освобождении американских заложников, удерживаемых в секторе Газа, и возможности более широкой договоренности по прекращению конфликта в анклаве», — сообщили источники Axios.

ХАМАС призвало к давлению на Израиль для реализации им договоренностей

По данным портала, США консультировались с Израилем по вопросу переговоров с ХАМАС, но Тель-Авив узнал об их деталях из других источников. Уточняется, что пока никакой договоренности достигнуто не было.