Зеленский заявил, что у Киева есть план действий на случай остановки помощи США

Украина имеет план действий на случай остановки военной помощи со стороны США. Об этом у себя в Telegram-канале заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что поручил главам Минобороны и МИД страны связаться с представителями США и узнать официальную позицию Вашингтона по вопросу военной помощи Киеву.

«Украина и Соединенные Штаты заслуживают уважительного диалога и четких позиций друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабного конфликта. Конечно, уже были прецеденты прекращения помощи, мы знаем риски, поэтому нашим ведомствам — как военным, так и спецслужбам — удалось разработать план действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022-й год. Сейчас наша стойкость выше. У нас есть средства защиты», — сказал Зеленский.

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При этом он назвал важным поддержание нормальных и партнерских отношений с США, поскольку они «имеют важное значение для завершения конфликта».

Ранее сообщалось, что Вашингтон приостановил военную помощь Украине. Она может быть возобновлена, если Киев продемонстрирует приверженность мирным переговорам.