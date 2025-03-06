В Армении сообщили о готовности Пашиняна «кинуться в объятья России»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил активизировать отношения с Россией. Об этом пишет армянская газета Hraparak со ссылкой на источники в партии «Гражданский договор» Пашиняна.

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«Никол Пашинян, как блудный сын, решил вновь кинуться в объятья России, поручив госведомствам активизировать контакты и участие в совместных мероприятиях», — пишет издание, приводя слова однопартийцев премьер-министра Армении.

Однако Москва, по информации Hraparak, ждет конкретные шаги вместо слов. Речь идет о возможной отмене процесса Армении к Европейскому союзу (ЕС). 3 марта в парламенте Армении отложили рассмотрение во 2-м чтении законопроекта об этом.

Пашинян порассуждал о рисках в отношениях с Россией после вступления Армении в ЕС

Ранее посол России в Ереване Сергей Копыркин призвал Армению сделать выбор между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и ЕС.