Лукашенко назвал причину, по которой началась СВО

Начало СВО связано не только с экспансией НАТО на восток, но также с угрозами, которые появились на Украине, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава Белоруссии обсудил СВО, международную повестку и ряд других вопросов в беседе с американским блогером Марио Науфалом.

«Дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине», — отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер во вторник, 4 марта, подписал закон «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства».

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В международном договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность России и Белоруссии, а также Союзного государства в целом.