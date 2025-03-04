Макрон оценил готовность Зеленского к возобновлению переговоров с США

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал готовность Владимира Зеленского возобновить переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Макрон приветствует готовность Зеленского к возобновлению диалога с президентом США Дональдом Трампом", - информировали агентство в администрации французского президента.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение, а вице-президент США Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп позже подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

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3 марта агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома проинформировало, что Трамп дал указание приостановить все поставки военной помощи Киеву. Позже представитель Пентагона подтвердил ТАСС эту информацию.

Во вторник Зеленский выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако вновь не принес извинения главе Белого дома. По словам Зеленского, Украина хотела бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение с Вашингтоном были конструктивными.