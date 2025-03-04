Дуда высказался о приостановке американской помощи Украине

В настоящее время США и Украина начали работу по разрешению кризиса, возникшего в отношениях двух стран после неудачных переговоров между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, рассказал на брифинге глава Польши Анджей Дуда. Об этом пишет РИА Новости.

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В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Стороны не смогли договориться по ряду ключевых вопросов. Переговоры были завершены досрочно, подписание сделки по минеральным ресурсам было отложено.

«Сейчас идет процесс, который движется в направлении переговоров, чтобы они вернулись, чтобы снова осуществлялись. Я считаю, что это элементы определенного способа действий в этом вопросе. Пока я спокойно за этим наблюдаю, хотя мне и жаль, что пока американская помощь приостановлена», — разъяснил Дуда.

Президент предположил, что поведение сторон в Белом доме было «элементом тактики переговоров». Он добавил, что надеется на возобновление американской помощи Украине.

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Дуда заметил, что Зеленскому следует вернуться за стол переговоров, снова говорить с Трампом.