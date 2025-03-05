Стала известна цена за обед с Трампом в его резиденции

Возможность пообедать тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) может стоить порядка $5 млн. Об этом сообщил американский журнал Wired со ссылкой на источники.

По его сведениям, именно за указанную сумму предприниматели могут получить возможность лично пообедать с американским лидером. При этом, пишет издание, на прошлой неделе в Мар-а-Лаго прошел обед на несколько персон, за возможность поучаствовать в мероприятии каждого гостя попросили заплатить $1 млн. Как указывалось в приглашении, текст которого приводит портал, подтверждение участия производилось "в порядке живой очереди", а число мест "было крайне ограниченным".

Ранее газета The New York Times сообщала, что комитет по инаугурации Трампа распродал все VIP-билеты на церемонию вступления республиканца в должность в январе, собрав в общей сложности $170 млн. Для того, чтобы получить билеты на мероприятия с участием Трампа желающие должны были пожертвовать от $1 млн.