Мерц анонсировал создание социального фонда в размере 500 млрд евро

Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал создание социального фонда в размере 500 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно инициативе, фонд будет оплачивать инвестиции в инфраструктуру, а также транспорт, жилье и электроснабжение. Этот шаг должен стать частью программы радикальных изменений, направленных на снижение контроля над государственными расходами в Германии.

«Главные центристские партии страны договорились о запуске инфраструктурного фонда в размере 500 миллиардов евро для инвестирования в такие приоритеты, как транспорт, энергосети и жилье, сообщил журналистам во вторник будущий канцлер Фридрих Мерц. Он также сказал, что Германия внесет поправки в конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от ограничений на фискальные расходы», — сообщает издание.

При этом, ранее Мерц также анонсировал создание другого фонда, размером в 400 миллиардов евро. Этот фон будет заниматься военными расходами.