Трамп пообещал увеличить пошлины против Канады в случае введения ею ответных мер
США незамедлительно увеличат пошлины против Канады, если она введет ответные меры на американские тарифы. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Пожалуйста, объясните губернатору Канады (премьер-министру Джастину) Трюдо, что когда он введет ответные тарифы в отношении США, наши ответные тарифы незамедлительно вырастут на такую же величину!» — сказал он.
Ранее Трюдо заявил, что Оттава введет пошлины в размере 25% на товары из Соединенных Штатов в ответ на аналогичные меры Вашингтона. Отмечалось, что данное решение Канады затронет американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов. При этом в силу пока вступили пошлины на товары на сумму 20 миллиардов долларов, остальные начнут действовать через 21 день.
Напомним, что США ввели таможенные пошлины в размере 25% почти на весь импорт из Канады и Мексики 4 марта. Свое решение Трамп объяснил неприемлемым потоком нелегальных мигрантов и наркотиков в Соединенные Штаты из этих стран.