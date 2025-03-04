США и Украина готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых

Соединённые Штаты и Украина готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых, пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. По информации собеседников, президент США Дональд Трамп рассказал своим советникам, что объявит о соглашении во время выступления в конгрессе вечером 4 марта.

Как предупредили источники агентства, сделка всё ещё не подписана, а ситуация «может измениться».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее рассказал, что после провала переговоров по заключению сделки 28 февраля украинская делегация как минимум один раз пыталась их продолжить, однако получила отказ.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

Газета The Times предположила, что Дональд Трамп принял решение о приостановке военных поставок Украине с целью заставить Владимира Зеленского согласиться на сделку о продаже украинских ресурсов без предоставления гарантий безопасности.