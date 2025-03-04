Charlie Hebdo в оскорбительной манере изобразил Трампа, унижающего Зеленского

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальными иллюстрациями, поместил на обложку нового номера президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в оскорбительной манере изобразив их обострившиеся отношения.

На картинке, которая расходится в соцсетях, Дональд Трамп справляет нужду на своего оппонента. Надпись гласит: «Америка вернулась».

28 февраля в Вашингтоне прошла скандальная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Они вступили в эмоциональный спор прямо перед прессой в Белом доме, Зеленский, в частности, начал перебивать президента США. В какой-то момент Трамп начал передразнивать Зеленского.

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После этого Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что переговоры по сделке США и Украины не сдвинутся с мёртвой точки, «пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесёт чёткие публичные извинения».