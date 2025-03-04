В США отвергли призыв ужесточить санкции против России для урегулирования на Украине

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс фактически отверг призыв ужесточить американские санкции в отношении России в целях содействия урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Во время беседы с журналистами политик не согласился с утверждением о том, что администрация Штатов оказывает серьезный нажим только на Киев, но не на Москву. Однако Вэнс по сути отверг предположение о необходимости введения новых санкций в отношении России.

«Я в действительности не думаю, что это верно. У нас все еще сохраняется ряд санкций в отношении россиян», — отметил вице-президент. Интересам всех отвечает завершение этого конфликта, добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация Дональда Трампа изучает планы смягчения санкций в отношении России. Утверждалось, что Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть смягчены.

Однако до этого сам Трамп высказался о возможности снятия антироссийских санкций. По его словам, пока этого вопроса нет на повестке, поскольку сначала надо завершить украинский конфликт.