В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского

Состояние больного двусторонней пневмонией Папы Римского Франциска стабильно, но требуется постоянная медицинская помощь. Как говорится в сообщении службы печати Святого престола, в ночные часы ему будет делаться неинвазивная искусственная вентиляция легких.

"Клинические показатели Папы Римского стабильны. Эпизодов дыхательной недостаточности и бронхоспазмов не повторялось. Утром он перешел на высокопоточную кислородную терапию и провел дыхательную физиотерапию. Вечером, как и запланировано, неинвазивная искусственная вентиляция легких будет возобновлена до завтрашнего утра", - говорится в сообщении.

По информации ватиканских источников, пока нельзя говорить о том, что жизнь 88-летнего Франциска вне опасности. Респираторные приступы, которых было уже четыре, могут повториться.

Франциск с 14 февраля находится в больнице. Ежедневно в Ватикане проходят молебны за его выздоровление. Каждый вечер их возглавляет один из кардиналов.