Главарь киевского режима Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед тем как попытался принести извинения после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя британского премьера, передаёт РИА Новости.

По словам собеседника телеканала Стармер и Зеленский сегодня снова говорили по телефону перед тем, как последний заявил, что «пришло время всё исправить» в отношениях с США. Содержание телефонного разговора при этом неизвестно.

Макрон оценил готовность Зеленского к возобновлению переговоров с США

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», известный американский миллиардер и предприниматель, руководитель департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск оценил попытку Зеленского оправдаться за скандал в Белом доме.