Канадцы оскорблены и разозлены из-за введенных со стороны США пошлин, рассказал на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом пишет РИА Новости.

Соединенные Штаты во вторник, 4 марта, ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады.

«Вероятно, мы будем освистывать американский гимн. Но позвольте мне обратиться к американцам. Мы освистываем не вас, ваши команды или ваших игроков. Мы освистываем политику, созданную, чтобы причинить нам вред. Мы оскорблены и разозлены», — отметил Трюдо.

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Ранее премьер сообщил, что Вашингтон фактически начал торговую войну против его страны. Он добавил, что Оттава ответит зеркально — введет пошлины в размере 25% на товары из США.