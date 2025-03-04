Маск прокомментировал попытку Зеленского извиниться за скандал в Белом доме

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск, комментируя попытку Владимира Зеленского извиниться за скандал в Белом доме, заявил, что «важны действия, а не слова». Об этом сообщает РИА Новости.

Маск указал, что США будут «смотреть, какие будут предприняты шаги».

«Важны действия, а не слова», — добавил он.

Ранее Зеленский выразил сожаление из-за произошедшей перепалки с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Также он заявил о готовности к переговорам для урегулирования конфликта на Украине и подписанию сделки по редкоземельным металлам «в любое время и любом удобном формате».

Напомним, что 28 февраля Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако сделка была отменена после произошедшей между ним и Трампом перепалки в Белом доме. В частности, президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению».