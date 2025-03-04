Милей удалил из соцсетей все совместные снимки с Зеленским

Президент Аргентины Хавьер Милей удалил со своих страниц в соцсетях все совместные фотографии с Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме. Об этом пишут «Известия».

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера прошла 28 февраля в Овальном кабинете. Стороны не смогли прийти к консенсусу по ряду важных вопросов, беседа прошла в напряженной обстановке.

В итоге, сделка по ресурсам была сорвана, пресс-конференцию отменили, Зеленскому посоветовали как можно скорее покинуть Белый дом.

По данным газеты, президент Аргентины либертарианец открыто и последовательно выражал свою полную поддержку Киеву, выступал в поддержку Украины, делал с украинским коллегой совместные фото на международных мероприятиях.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

В последние недели, по оценке экспертов, позиция Буэнос-Айреса по отношению к Киеву изменилась. В частности, страна вместе с США не поддержала антироссийскую декларацию в ООН.

Значительная часть стран региона также отказалась голосовать за принятие декларации. Среди них Бразилия, Гаити, Никарагуа, Коста-Рика, Доминиканская Республика и Сальвадор, отметили журналисты.