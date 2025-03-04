Зеленский посоветовался со Стармером перед обращением к Трампу

Владимир Зеленский созванивался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером после встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась перепалкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание, Зеленский обсудил ситуацию со Стармером, после чего прокомментировал перепалку с Трампом в социальных сетях — он выразил свое сожалению по поводу неудачного хода разговора, но также понадеялся на то, что в дальнейшем США и Украина придут к сотрудничеству. При этом, сам Стармер в тот же день провел телефонные переговоры с Трампом.

«Премьер-министр указал на важность того, чтобы все стороны работали для длительного и безопасного мира для Украины как можно скорее», — сообщили изданию представители Стармера.

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Напомним, что 28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме для подписания соглашения по редкоземельным металлам. В процессе они вступили в перепалку — в результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, без запланированных подписания документов и совместной пресс-конференции.