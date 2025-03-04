Конфликт на Украине находится в той точке, когда ни США, ни Европа, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия. Об этом заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс, передает РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон хочет, чтобы у «украинцев была суверенная и независимая страна».

«Но мы находимся в такой точке, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно», — добавил Вэнс.

В связи с этим, по его словам, президент США Дональд Трамп «пытается подать четкий сигнал, что украинцам нужно вернуться за стол переговоров и начать обсуждать с ним сделку о полезных ископаемых». Вэнс добавил, что Киеву нужно сделать реальные шаги для урегулирования конфликта в частном порядке с Вашингтоном, а не публичные заявления. Вице-президент подчеркнул, что США верят в то, что завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам американского народа.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон приостановил военную помощь Украине. Она может быть возобновлена, если Киев продемонстрирует приверженность мирным переговорам.