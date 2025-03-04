Европе предсказали ошеломляющий ущерб в случае продолжения СВО

Европейские страны без участия США не смогут оказывать помощь Украине, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В долгосрочной перспективе, уточнил он, ущерб будет слишком большим, пишет M1.

Ранее министр отметил, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским показала, кто выступает за мир, а кто за продолжение противостояния.

«Я думаю, что, если Европа продолжит идти по этому пути, если европейские политики, поддерживающие [конфликт], продолжат эту политику, Европа увидит, какой ошеломляющий ущерб он нанесет», — предсказал Сийярто.

Глава ведомства уточнил, что страны ЕС, поддерживающие военную операцию на Украине, стараются «сломить» усилия Трампа по урегулированию конфликта. Он добавил, что в случае, если США не изменят политику, то главы этих государств продолжат финансировать продолжение боевых действий и без Вашингтона.

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Сийярто заметил, что Венгрия по-прежнему поддерживает переговоры между Россией и США, направленные на урегулирование украинского конфликта.