Трюдо: США начали торговую войну против Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти США начали торговую войну против его страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал решение Белого дома ввести 25-процентные пошлины против Канады. По словам Трюдо, Оттава ответит зеркально, также введя пошлины в размере 25% на товары из США.

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«Сегодня США начали торговую войну против Канады», — заявил он.

Ранее в США ввели таможенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Кроме того, тарифы были увеличены на товары из Китая. Общая стоимость продукции, облагаемой пошлиной, составляет около 1,5 триллиона долларов в годовом выражении.