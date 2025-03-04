Вэнс допустил возобновление поставок оружия Украине при начале переговоров

Соединенные Штаты не исключают возможность возобновления поставок оружия и военной техники на Украину в случае начала Киевом мирных переговоров. Это подтвердил в беседе с журналистами в Конгрессе США американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Его попросили уточнить, сколько будет длиться пауза в оказании Киеву военной помощи, о которой накануне объявила администрация США.

"Президент [США Дональд Трамп] ясно дает понять: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Думаю, когда украинцы сядут за стол переговоров, рассматриваться будет все", - ответил Вэнс.

28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что "Америка больше не будет с этим мириться". Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине "не задержится здесь надолго", и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву.