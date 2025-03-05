Глава Минфина США назвал Трюдо «хромой уткой»

Премьер-министр Джастин Трюдо уже «хромая утка» сказал министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

«Он уже хромая утка, ходячий труп», — цитирует ТАСС его заявление.

По словам Бессента, Трюдо никто никогда не воспринимал всерьёз.

Он также предположил, что уже на следующей неделе канадским премьером скорее всего станет экс-глава Банка Канады Марк Карни.

«Он более благоразумен. Посмотрим, что будет», — заключил министр.

Ранее сообщалось, что Канада введёт в отношении американских товаров пошлины в размере 25% более чем на $100 млрд.