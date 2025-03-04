Трюдо назвал глупым решение Трампа о введении пошлин
Канадский премьер Джастин Трюдо обратился к президенту США Дональду Трампу, назвав глупым решение о введении пошлин.
«Не в моих привычках соглашаться с The Wall Street Journal, но, Дональд, они отмечают, что, несмотря на то, что ты очень умный парень, это очень глупый поступок», — цитирует его CBC.
Трюдо заявил, что США начали торговую войну против Канады.
В Европе призвали Трампа пересмотреть торговую политику
Власти страны подали иск в ВТО из-за решения США о пошлинах.