В США заявили, что Трамп на встрече с Зеленским прибегнул к методу кнута

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете вел себя жестко, но это было оправдано. Об этом заявил советник главы Белого дома Джейсон Миллер в эфире CNN.

«Президент Трамп — единственный, кто говорит о желании прекратить кровопролитие. И в этом случае лидеры иногда могут использовать пряник, иногда кнут. В этом случае, я полагаю, Трамп проявил жесткость для того, чтобы донести его точку зрения до президента Зеленского, но это только потому, что Трамп хочет остановить кровопролитие», — отметил Миллер.

Советник президента США считает, что Зеленскому надо вернуться за стол переговоров и отнестись к ним серьезно.

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на ссору американского и украинского лидеров. По словам Пескова, Путин принял во внимание этот инцидент.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия в очередной раз убедилась в правоте своего президента, который неоднократно заявлял о неготовности Киева к мирным переговорам. Песков отметил, что Зеленский открыто продемонстрировал это в Вашингтоне.