Владимир Зеленский в соцсети Х выразил сожаление из-за перепалки в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом.

Встреча в Овальном кабинете прошла в пятницу, 28 февраля. Украинский лидер явился в черной толстовке, брюках и кроссовках, дерзил американской стороне, грубил журналистам. Переговоры сорвались, сделка по минеральным ресурсам не была завершена, пресс-конференция не состоялась.

В Белом доме отметили, что Зеленскому следует извиниться за нарушение протокола, резкие слова и бессмысленно потраченное время президента.

«Наша встреча в пятницу прошла не так, как следовало. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить», — заявил украинский лидер.

Украина хотела бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными, отметил Зеленский.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

«Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате», — уточнил политик.

Ранее сообщалось, что США приостанавливают всю военную помощь Украине. Поставки могут быть возобновлены в случае, если Киев продемонстрирует приверженность мирным переговорам.