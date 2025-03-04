Кошта: ЕС не признает изменения границ в Палестине

Евросоюз не признает никакие изменения признанных ООН границ в секторе Газа или в любых других зонах в Палестине. С таким заявлением выступил глава Европейского совета Антониу Кошта на открытии чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), который проходит в новой административной столице Египта.

"Евросоюз не признает никакие изменения границ в секторе Газа или в любых других зонах регионах, в полном соответствии с резолюциями ООН", - сказал Кошта.

Он призвал все стороны к выполнению перемирия и к обеспечению возможностей для поставок гуманитарной помощи в Палестину. Он пообещал, что Евросоюз "сыграет ключевую роль в поддержке восстановления системы управления в Газе", а также поддержит любые дипломатически усилия, направленные на достижение долгосрочного мира в регионе.