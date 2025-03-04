Портал Axios считает, что президент США Дональд Трамп относится к Владимиру Зеленскому враждебно. Об этом сказано в публикации издания «Поразительная череда дружественных шагов к Путину от Трампа».

Как считает автор портала, Трамп относится к Зеленскому «как к врагу». При этом издание также подчеркивает, что к президенту России Владимиру Путину Трамп, напротив, относится как к партнеру.

«Дружелюбная по отношению к Москве полоса появляется, когда Трамп стремится содействовать миру на Украине и улучшению отношений между ядерными сверхдержавами. Однако его отношение к Путину как к партнеру, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев», — сообщает источник.

Издание также указывает, что такое отношение Трампа к Путину не является чем-то новым. Как сообщает автор издания, большую часть первого срока Трампа в США шло расследование его возможных связей с Россией.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

«Стремление отомстить за "российскую мистификацию" стало основой политической идентичности MAGA (“Сделаем Америку снова великой”: лозунг и название политического направления деятельности Трампа на первом президентском сроке — прим. ред.)», — сказано в публикации.

Ранее Трамп заявил, что «не дал России ничего, кроме горя».