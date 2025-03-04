Упрекнувший Владимира Зеленского в отсутствии костюма журналист Брайан Гленн заявил, что стал получать угрозы от разных людей.

«Было много отзывов, которые я получил. Многие поддержали, сказав, что Америка прежде всего. Но я получал тысячи угроз убийством», — привело его словам The Daily Beast.

Сейчас у дома журналиста в Техасе дежурят правоохранители. Гленн отметил, что угрожавшие обещали его найти и причинить вред.

«Так что это очень серьёзная проблема», — добавил он.

Ранее на встрече в Вшаингтоне президент США Дональд Трамп иронично заметил, что Зеленский «приоделся». Американский лидер поинтересовался, есть ли у его собеседника костюм.

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Трамп также выразил недовольство неофициальным стилем Зеленского.