Американский президент Дональд Трамп в своей речи на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США во вторник затронет вопросы внешней политики и в числе прочего расскажет законодателям о своем намерении добиться мирного урегулирования конфликта на Украине и освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он собирается погрузиться во внешнюю политику, рассказать о своем намерении прекратить конфликт на Украине, планах вернуть домой всех удерживаемых в секторе Газа заложников", - сказала она.

Ливитт добавила, что основной темой речи Трампа станет "возрождение американской мечты". "Он будет говорить о планах решения экономических проблем, которые создал [бывший президент США] Джо Байден и его администрация", - указала она.

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Традиционно президенты США представляют Конгрессу ежегодные послания "О положении страны". Однако, поскольку Трамп лишь 20 января вступил в должность американского лидера, речь на этот раз не идет о полноценном послании, во время которого подводятся итоги работы за минувший год и оглашаются планы на будущее.