Кобахидзе заявил, что Киев перешел все границы несерьезности

Власти Украины решением лишить мэра Тбилиси и экс-игрока киевского "Динамо" Каху Каладзе звания мастера спорта Украины международного класса перешли все границы несерьезности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины лишило Каладзе звания мастера спорта международного класса, которое он получил в 1999 году, выступая за "Динамо" (Киев).

"Не знаю, как можно это всерьез комментировать. Украинские власти в этом случае перешли все границы несерьезности. Но здесь несерьезность - это не главная проблема. Я еще раз хочу напомнить, что власти Украины прямо требовали от Грузии второй фронт. Это делал, например, секретарь Совета безопасности [Алексей Данилов], это делал главный советник президента [Михаил Подоляк]", - заявил Кобахидзе журналистам, комментируя решение Минспорта Украины.

Кобахидзе также напомнил, что Владимир Зеленский в 2022 году отозвал из Тбилиси посла под двумя предлогами - за то, что власти Грузии отказались отправлять в зону конфликта добровольцев и не стали поддерживать санкции против России.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому