Только президенту США Дональду Трампу решать, восстанавливать ли поставки военной помощи Украине.

Об этом в эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент Трамп хочет заключить соглашение, но, к сожалению, пока что оказывается, что президент Зеленский не желает говорить о реальном мирном соглашении», — сказала она.

По словам представителя Белого дома, Зеленский не понимает, что в рамках любой сделки «обе стороны уйдут немного недовольными».

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3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что американская администрация начала получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход Вашингтона к урегулированию кризиса.