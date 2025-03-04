Трамп пригрозил лишать финансирования учебные заведения за нелегальные протесты
Любое американское учебное заведение, допускающее несанкционированные протесты, будет лишено федерального финансирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.
Он уточнил, что речь идет о школах, колледжах и университетах, где разрешены незаконные протесты.
«Все федеральное финансирование будет прекращено... Подстрекатели будут заключены в тюрьму или безвозвратно высланы из страны, откуда они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы. Никаких масок!» — написал у себя в соцсети Трамп.
Напомним, что весной и летом 2024 году по американским университетам прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами.