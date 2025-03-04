В Грузии назвали самого большого врага Украины

Прибалтика является самым большим врагом Украины. Об этом заявил депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Они подстрекают украинцев: «Идите, воюйте до последнего украинца, чтобы измотать Россию»», — отметил депутат.

По его словам, страны Прибалтики не хотят бороться вместе с Украиной, как «как соседи», поскольку «защищают только свои собственные интересы и им все равно, что будет с Украиной».

Он также добавил, что у прибалтийских государств точно такое же отношение к Грузии. Кроме того Заркуа напомнил, что они неоднократно требовали от грузинских властей ввести санкции против России и открыть второй фронт.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в первые дни конфликта на Украине требовала эскалацию против России.