Вэнс назвал условие возвращения Зеленского в Белый дом
Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет до тех пор, пока он демонстрирует явное нежелание вести диалог о мирном соглашении по Украине.
Об этом Fox News заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.
«Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо ещё, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», — подчеркнул политик.
Также вице-президент заявил, что публичная ссора Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировала явное нежелание главы киевского режима участвовать в мирном процессе.
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Ранее Вэнс сказал, что Соединённые Штаты работают вместе с Россией над деталями договора по мирному урегулированию конфликта на Украине.