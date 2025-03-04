Вэнс назвал условие возвращения Зеленского в Белый дом

Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет до тех пор, пока он демонстрирует явное нежелание вести диалог о мирном соглашении по Украине.

Об этом Fox News заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.

«Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо ещё, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», — подчеркнул политик.

Также вице-президент заявил, что публичная ссора Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировала явное нежелание главы киевского режима участвовать в мирном процессе.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

Ранее Вэнс сказал, что Соединённые Штаты работают вместе с Россией над деталями договора по мирному урегулированию конфликта на Украине.