Украина пытается разработать альтернативную систему связи для военных на случай, если США решат отключить системы Starlink, которыми сейчас пользуются ВСУ. Об этом украинский чиновник сообщил журналу The Economist, комментируя решение Вашингтона приостановить оказание военной помощи Киеву.

"У нас есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное - за три месяца", - утверждает собеседник издания.

Он признает, что переход на новые системы будет крайне сложным и обернется потерями на поле боя.

Проект глобальной спутниковой системы связи Starlink разработан компанией SpaceX, которой владеет Илон Маск.

Работа Starlink на Украине финансируется Польшей, но контролируется США. Для ВСУ эти системы незаменимы, отмечает журнал.

Ранее представитель Пентагона заявил ТАСС, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. По его словам, приостановка распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.

В ЕС заявили о разработке альтернативы Starlink

В Киеве многие восприняли эту ситуацию как катастрофическую. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что приостановка военной помощи в первую очередь отразится на нехватке ракет для систем противовоздушной обороны и снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS.