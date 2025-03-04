Пока вы не уснули: просьба Трампа к Путину и требование Маска к Украине

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Трамп попросил Путина об услуге

Президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в переговорах с Ираном по вопросам, включающим иранскую ядерную программу. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

По словам источников издания, главы государств обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы в ходе телефонного разговора, и Трамп обратился с просьбой о помощи.

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Маск выступил с требованием к Украине

Американский предприниматель и глава Департамента эффективности США Илон Маск потребовал от Украины «прекратить посылать своих людей на смерть».

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Мой пост ниже был опубликован почти 2 года назад. Прекратите посылать людей на смерть. Хватит», — написал Илон Маск.

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Стала известна тема обращения Трампа к конгрессу США

Президент США Дональд Трамп выступит на совместном заседании двух палат конгресса во вторник вечером. Как ожидается, он произнесет речь, в которой изложит свои планы относительно будущего страны под названием "Возрождение американской мечты".

Американский лидер должен выступить перед всеми членами конгресса во вторник в 21 час по восточному времени (5 утра среды мск). Официально речь не носит традиционное и общепринятое название "О положении страны", поскольку Трамп находится у власти меньше года. Ежегодное обращение президента призвано продемонстрировать достижения и политику администрации США, однако новый глава государства сосредоточится на будущем. Президент Трамп работает в бешеном темпе, чтобы привести федеральное правительство в соответствие со своей политикой "Сделаем Америку снова великой" (MAGA). Глава Белого дома подписал более 200 исполнительных указов в свой первый день в должности - 20 января - и с тех пор не сбавлял темпа.

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В Киеве прокомментировали приостановку помощи от США

© EPA/TACC

Украина сможет удержать ситуацию на линии фронта после приостановки военной помощи от США. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

По его словам, у украинской армии не может быть передышки в боях, так как российские войска продолжают наступать. Политик также подчеркнул, что у Киева есть инструменты для удержания своих позиций, однако не назвал их, заявив, что это не подлежит публичному обсуждению.

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Мужчина в шапке с помпоном попытался остановить кортеж у стен Кремля

В центре Москвы мужчина попытался остановить проезжающий кортеж у Кремля и поплатился. Горожанин в шапке с помпоном был схвачен полицейским. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленном ролике видно, как мужчина выбегает на проезжую часть в тот момент, когда по ней движется кортеж. Горожанин машет руками и пытается привлечь внимание сидящих в салоне. Его останавливает сотрудник ДПС.

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Вэнс назвал условие возвращения Зеленского в Белый дом

Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет до тех пор, пока он демонстрирует явное нежелание вести диалог о мирном соглашении по Украине.

Об этом Fox News заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.

«Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо ещё, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», — подчеркнул политик.

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Италия приняла решение по отправке войск на Украину

© Zuma/TACC

Италия не будет отправлять войска на Украину в рамках европейского контингента, заявила в эфире телеканала Rai1 премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она раскритиковала соответствующее предложение Великобритании и Франции и выразила сомнения в его эффективности.

Мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину, — сказала она.

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«Офицеры России» потребовали отменить концерт Арбениной

Общероссийская общественная организация «Офицеры России» направила губернатору Оренбургской области Денису Паслеру просьбу об отмене концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», запланированного на конец марта в Оренбурге.

В организации аргументируют свою позицию тем, что певица ранее демонстративно выражала негативное отношение к специальной военной операции (СВО).

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Король Британии выразил готовность оказать Украине поддержку

Король Великобритании Карл III подтвердил свою солидарность с Украиной, встретившись с Владимиром Зеленским в поместье Сандрингем. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники из королевского окружения.

Как пишет газета, Карл III «осознаёт свою глобальную ответственность» и стремится использовать свою уникальную роль для укрепления мира и стабильности.

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Стало известно о планах демократов сорвать выступление Трампа в конгрессе

Законодатели-демократы обсуждают несколько вариантов протеста против выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе во вторник, 4 марта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, среди вариантов срыва выступления рассматривается демонстрация плакатов с «антитрамповскими посланиями», яиц или картонных коробок из-под них, карманных конституций, хлопушек или красных карточек. Также некоторые демократы заявили, что могут покинуть зал заседаний, если Трамп произнесет определенные строки.

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