Букмекеры оценили шанс извинений Зеленского за скандал перед Трампом

Оценка букмекерами шансов на то, что Владимир Зеленский к пятнице принесет извинения президенту США Дональду Трампу, составляет 44 процента. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные онлайн-платформы Polymarket.

Как отмечает сервис, это рекордный показатель с начала отсчета 3 марта. Агентство Bloomberg сообщало, что администрация Трампа ожидает от Зеленского публичных извинений после их конфликта на встрече в Белом доме.

В пятницу в столице США состоялась встреча между американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая быстро переросла в конфликт. Как сообщил телеканал Fox News, встреча завершилась тем, что Трамп выпроводил Зеленского, посчитав, что тот не проявил должного уважения к американскому лидеру. Кроме того, была отменена сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам.

Ранее агентство Reuters сообщило, что военная помощь Украине от США была поставлена на паузу во вторник, 4 февраля, в районе 4.30 мск. До этого стало известно, что Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. При этом были остановлены поставки и американского оружия, уже находящегося в транзитных зонах на территории Европы.