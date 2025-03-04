Жители Киева массово покидают город

На выезде из Киева образовались многокилометровые пробки, так как местные жители пытаются покинуть город и "уехать от опасности". Об этом пишет aif.ru.

Катализатором стали взрывы на военных объектах в украинской столице, утверждает издание.

"Интенсивность воздушной атаки настолько высока, что украинские средства ПВО не в состоянии справиться с большим количеством дронов", - отмечают журналисты. По их данным, в основном военные объекты поражают "Герани".

Последний раз воздушная тревога в Киеве объявлялась ночью и днем 3 марта. Тогда же местные власти сообщали о взрывах в столице и пригородах, а также требовали от местных жителей не снимать на видео работу украинской ПВО.