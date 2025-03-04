Киеву предрекли новые потерянные территории после остановки помощи от США

Украинские власти считают, что приостановка военной помощи от США приведет к потере территорий.

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Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

"Во-первых, текущая остановка [военной помощи] оставляет надежду на возобновление [поставок], поэтому это мера принудительной дипломатии, а не разрыв [отношений]. Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно", - сказал он.

Собеседник газеты считает, что приостановка помощи "будет стоить Украине ненужных смертей и потерянных территорий, но к поражению не приведет". Он выразил уверенность, что Киев сможет найти "формулу решения" с администрацией США.

3 марта агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп дал указание приостановить все поставки военной помощи Киеву. Позже представитель Пентагона подтвердил ТАСС эту информацию. В Киеве многие восприняли эту ситуацию как катастрофическую. В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал Зеленского "выключить эмоции" и извиниться перед Трампом.