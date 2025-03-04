Несколько женщин-депутатов пострадали при потасовке в Скупщине. Об этом заявила спикер Скупщины (парламента) Сербии Анна Брнабич, передает РИА Новости.

Уточняется, что пострадавшими числятся три человека. Одна из них — Соня Илич — находится на восьмом месяце беременности. Две другие — Ясмина Каранац и Ясмина Обрадович — получили серьезные повреждения, отметила Брнабич.

Во вторник началось первое заседание весенней сессии Скупщины. В повестке дня было около 50 пунктов, и одним из основных стал вопрос о поправках к закону об образовании. Эти поправки были вызваны массовыми акциями протеста, которые начались после трагедии 1 ноября, когда на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад обрушилась часть здания, в результате чего погибли 15 человек. Представители оппозиции настаивали на том, чтобы обсуждение вопроса высшего образования стало единственным пунктом повестки. Они достали антиправительственные плакаты, встали со своих мест, зажгли фаеры и начали потасовку с членами правящей коалиции и сотрудниками службы безопасности.

После того, как обстановка в зале заседаний стала более спокойной, спикер парламента, которая была облита водой, сообщила, что беременной Илич стало плохо из-за шума и дыма. Она отметила, что под угрозой оказались как сама депутат, так и ее будущий ребенок. Каранац получила травму головы, в которую попала петарда, у Обрадович случился инсульт, добавила Брнабич.