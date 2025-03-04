Трамп попросил Путина об услуге

Президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в переговорах с Ираном по вопросам, включающим иранскую ядерную программу. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

По словам источников издания, главы государств обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы в ходе телефонного разговора, и Трамп обратился с просьбой о помощи.

«Трамп напрямую сообщил об этом интересе президенту Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале, и высокопоставленные чиновники из его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии несколько дней спустя», - говорится в статье.

При этом, по информации осведомленных источников, президент России согласился помочь Трампу и выступить посредником в ядерных переговорах с Ираном.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил агентству, что Москва исходит из того, что «США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров» и «готова сделать все возможное, чтобы добиться этого». А представитель МИД Ирана, отвечая на вопрос о том, предлагала ли Россия посредничество между Тегераном и Вашингтоном, сказал, что для стран «естественно» предлагать свою помощь, отмечает издание.

Напомним, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов, 12 февраля. А через шесть дней делегации России и США провели в Саудовской Аравии встречу, которая была посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений и урегулированию ситуации на Украине.