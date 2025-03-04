Трампа уличили в хитрости о прекращении поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп может позволить Европе покупать оружие для Украины, хотя обещал прекратить поставки, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, это хитрая сделка под видом обиды на Киев.

Хитрость заключается в том, что он вроде говорит, что прекращает военную помощь Украине, а оружие, которое уже прибыло, не поставляется. Но получается, что вполне возможен такой механизм, что Европа покупает американское оружие и отдает Киеву. Трамп идет на хитрую сделку под видом того, что обиделся на Украину, и начинает продавать оружие, заставляя Европу его покупать, — сказал Перенджиев.

Политолог отметил, что таком образом европейские страны продолжат поддерживать Украину, а президент США сохранит лицо и получит прибыль. По словам эксперта, ВСУ не лишатся оружия полностью, но его станет меньше.

Трамп же не сказал, что это оружие, которое уже поступило, он обратно вернет. Это не заморозка, это новая схема поставок оружия на Украину. При этом самое интересное, что эту схему Трамп и до этого не скрывал, когда был кандидатом в президенты, — добавил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что решение США прекратить предоставление военной помощи Киеву не даст ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По словам американских аналитиков, уже через некоторое время способность украинской армии атаковать на большие расстояния заметно снизится.