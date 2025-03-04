Стало известно о планах демократов сорвать выступление Трампа в конгрессе

Законодатели-демократы обсуждают несколько вариантов протеста против выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе во вторник, 4 марта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

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По данным портала, среди вариантов срыва выступления рассматривается демонстрация плакатов с «антитрамповскими посланиями», яиц или картонных коробок из-под них, карманных конституций, хлопушек или красных карточек. Также некоторые демократы заявили, что могут покинуть зал заседаний, если Трамп произнесет определенные строки.

Журналисты отметили, что подобными мерами законодатели хотят «выразить негодование» политикой республиканской администрации. Недовольство, в том числе, вызывает позиция главы Белого дома по Украине, отметили авторы.

Стала известна тема обращения Трампа к конгрессу США

19 февраля сенатор США от Демократической партии резко раскритиковал высказывания Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав их «отвратительными». По его словам, республиканец «встал на сторону президента России Владимира Путина».

12 февраля Трамп и Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. 19 февраля российский лидер заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем». По его словам, нужно добиться того, чтобы команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения.